金門酒廠公司突然在10日發布新聞稿，宣告接下來的賽季不再冠名贊助球隊，等同宣判金酒籃球隊正式走入歷史，儘管他們有可能另尋買主或贊助者，改用其他名稱繼續參賽，卻帶給全力籌組的中華職籃聯盟(CBL)一顆空前震撼彈！

金酒男籃是在2008年(SBL第6季)正式接手米迪亞籃球隊掛名成立，前身包含九太科技、東森羚羊等隊，更在2013年正式宣告入主球隊，隊史最佳戰績是第15季闖進季後賽次輪，上季則拿18勝18敗，且在首輪就遭裕隆淘汰出局。

其實金酒公司退出贊助早有徵兆，因為過往他們每年都贊助球隊約2000萬元，到了上季卻縮水變成1400萬元，如今隨著金酒公司認為假如真的朝著職業化邁進，將會大幅增加經營成本的前提下，金酒公司才會毅然決定不再贊助。

如此一來，CBL的成立將會更加困難，因為身為原本承諾加入的3隊(金酒、台銀與台啤)之一，金酒勢必面臨重新找尋買家或贊助者窘境，甚至一不小心球隊就有可能解散，不過當前傳出消息，球隊應該很快就會找到新的冠名企業。

只是隨著台銀並未真正表態參加CBL，金酒也告不再冠名贊助，富邦、璞園與裕隆3隊遲遲不肯表態，當前唯一肯定會打CBL的球隊僅剩台啤，距離至少4隊參加的職籃成立目標越來越遙遠，接下來就看CBL還能存活多久了！

金酒公司突然發布新聞稿宣布不再掛名贊助籃球隊。(金酒提供)

(中時電子報)