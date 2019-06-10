台灣便利商店裡常見到生菜沙拉，通常保存期限都很短，有時容易造成食物的浪費。國外賣場的生菜沙拉的保存期限卻能長達7天甚至是10天，或許有人會誤以為添加防腐劑，事實上，這是由於「MA包裝」的關係，這項技術已在歐美被廣泛應用。

根據《食力 foodnext》報導，美國超市裡販售的生菜沙拉，比起台灣商店裡的沙拉可以保存的時間更長久，主要是因為使用特殊包材來包裝產品，這種包材稱為調節氣體包裝（ MA包裝、modified atmosphere packaging ），包裝膜能夠適當地控制氧氣以及二氧化碳的進出，還不須穿孔，就達到透氣性，在歐美已被廣泛應用。

「MA包裝」是透過調節食物包裝裡的氣體，改變食物周邊、包裝內部的氣體品質，維持適合的氣體狀態來保存食物。而台灣較少使用這項技術，是因為包裝技術在台灣較少人了解，且目前台灣需求量不大、其成本又比一般包裝袋高2～3倍。

(中時電子報)