罷工推手？桃園空服員工會三問林佳龍 13:442019/06/10 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市空服員職業工會舉行「交通部莫變罷工推手，空服員工會三問林佳龍部長」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會今日召開記者會，表達對交通部在此次長榮空服罷工事件中，召開應變會議請華航及其他單位協助長榮疏運計畫，做長榮航空靠山的不滿，是助長勞方協商的強硬態度，並三問部長林佳龍是否圖定特定財團。 (中時 ) #工會 #空服員 #長榮 #林佳龍 #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃機三航廈又流標 交長：投標廠商提方案 04:102019/06/06 金融．稅務 高鐵延伸宜蘭 挨批為選票撒錢 04:102019/06/06 財經焦點 空服員罷工投票截止 7日起開票 17:212019/06/06 生活 長榮空服員罷工投票截止 工會開始開票 09:592019/06/07 生活 旅客剉咧等!長榮空服員罷工投票過關 14:132019/06/07 生活 通過罷工 反對票不可輕忽 04:102019/06/08 生活新聞 提防空服員罷工 旅客可投保遊遊不便險 17:322019/06/08 財經 曾為棲地改變花博展區 林佳龍籲挺連署守護石虎 13:282019/06/09 政治 兩岸空運開航十周年 南航首度來台招募空服員 04:102019/06/10 產業．科技 林佳龍籲連署守護石虎 04:102019/06/10 地方新聞 生活熱門新聞 擔心膽固醇過高？這裡一捏就知道 - 生活 兩女神閃婚太震驚！唐綺陽揭4星座感情路要小心了 - 生活 馬如龍肺腺癌病逝 醫：7成發現已晚期...注意6症狀 - 生活 全台致災豪雨到周五 西半部雨最恐怖 - 生活 不吸菸也得肺腺癌 醫揭驚人原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。