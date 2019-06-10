桃園市空服員職業工會今日召開記者會，表達對交通部在此次長榮空服罷工事件中，召開應變會議請華航及其他單位協助長榮疏運計畫，做長榮航空靠山的不滿，是助長勞方協商的強硬態度，並三問部長林佳龍是否圖定特定財團。

(中時 )