科技部成功協助教授技術創業！交大教授吳炳飛的團隊研發「影像式生理訊號健康管理系統」技術，在醫療、金融等領域應用潛力高，成立「鉅怡智慧公司」(FaceHeart)，獲得聯發科投資，並取得上海商銀服務訂單，公司商業估值已達新台幣5億元。

一般市售各種智慧手錶、手環，在劇烈活動下難以提供精確偵測數據，使用者的穿戴習慣也會影響數據的蒐集品質。

吳炳飛團隊的創新技術，只需要透過攝影機「看」人臉，就可以在使用者毫無感覺的狀態下取得相關資訊，再由團隊演算法分析出心跳、血壓的數據，在靜止狀態下可達2~3bpm醫療級之精準度；即使在跑步等運動狀態下，所得數據仍可達可用範圍。

吳炳飛表示，這套系統的軟硬體都是交通大學獨立研發，其運算晶片是與聯發科合作，耗時5年才完成。在研發過程中曾面臨許多難題，例如在光線不佳晚上或關燈房間中，如何保持精準量測；市售的攝影機都會自動調整光圈、快門，需克服這些因素對AI判斷的影響。

台灣已邁入高齡化社會，長照的推行以及相關技術的突破，一直都是各大廠商研究與開發的議題。吳炳飛的新創公司「鉅怡智慧」，技術應用潛力已獲國內大廠聯發科肯定並予以投資。

在金融領域方面，吳炳飛團隊與上海商銀合作，在新設立之智慧分行中，導入影像式生理資訊偵測系統，運用生理資訊強化情緒辨識，加強銀行對客戶之KYC認證，ATM防詐騙行為與VIP專屬服務，提供銀行客戶嶄新數位金融服務體驗。本項技術已在台中與新竹數位分行落地。

科技部次長許有進指出，企業參與新創已經是國際的趨勢，許多國際知名新創的募資，背後都可以看到大企業的角色。價創計畫推動兩年多來累積已有10件個案出場，合計募資金額達新台幣10億元。除了國內外天使投資與創投投資外，多數個案都有國內企業之參與。

(中時 )