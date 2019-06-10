北市畜產公司遭爆讓不具資格的廠商處理廢棄羽毛、斃死禽，議會民政委員會議員10日質疑，市府竟過了2年才發現有問題，不但一毛未罰業者，更沒有人被懲處，北市政風處也認為當時的總經理楊嘉仁有不當干預、涉嫌背信、圖利，議員要求市府追究刑事與民事責任，並將相關人員移送檢調。

議員李慶元日前發現，畜產公司2017年辦理家禽批發市場事業廢棄物清運，承攬廠商普盛公司履約過程異常，政風處今赴民政委員會進行爭議報告，政風處長沈鳳樑表示，楊嘉仁有不當干預，恐涉嫌背信、圖利，北市市場處應站在監督立場移送法辦。

不過，議員王浩質疑，業者2017年得標後，畜產公司就知道不符防疫局資格，卻又讓業者繼續經營，為何沒有糾舉、依法處置？且合約明訂罰責，一毛都沒開罰。

議員林國成痛批，北市產發局、市場處要有擔當一點，該移送就移送，政風處有權力去追蹤，但懲處名單、損失該由誰負責和亡羊補牢的方法都沒有提出，很明顯從頭開始就違反規定，市府對懲處和善後理賠也沒釐清。

產發局長林崇傑坦言，普盛履約爭議今年4月才知道，隨即把總經理換掉。王浩抨擊產發局和市場處都在吃飯、睡覺，就算職務被拔掉，一樣要移送。

楊嘉仁解釋，要解約不困難，但當時因為每天400噸的羽毛量沒有其他業者有能力處理，該業者委託其他廠商處理，沒有額外收費未造成公司損失，才讓普盛繼續做，直到去年底和法律顧問討論，雙方合議在找到新廠商後解約。

議員苗博雅、徐立信認為，除了刑事應該還有民事責任，沒有扣款，普盛長達1年未完整履約，提前終止契約，卻能完整拿到保證金，且當初履約保證金300萬，其中150萬採支票支付，與契約不符，即使帳面沒有損失，但重新找人接手也算失損失，要求向普盛追討違約金。

(中時 )