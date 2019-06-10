香港臉書社團近日瘋傳一段影片，一對看似情侶在街上逛街，不料男子竟大喇喇用右手將女子的短褲撩起，開始來回撫摸，讓女孩的翹臀被後方民眾一覽無遺，網友看後直呼「太肥了吧！」

有網友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」發文「到底是手癮？還是心癮作祟？」接著附上一段11秒影片。畫面可見，影片中男子不顧周遭人目光，直接將女孩的牛仔短褲往上撩起，然後開始用右手在對方的屁股來回撫摸，女孩則不為所動，仍舊緊偎在男子手臂間，任由翹臀光溜溜地讓眾人瞧見。

男子不顧周遭人目光，撩起女伴的短褲開始摸翹臀，影片在網路瘋傳。

這段影片很快就被網友轉載分享，紛紛留言討論：「太肥美了吧…」、「沒穿底褲耶」、「女生好隨便的感覺」、「跟動物有什麼兩樣」、「男的很急哦！」。也有人說「如果是情侶，做什麼還要你管？」、「天啊，這要是分手了，女生形象都沒啦」、「我不會容許我女友這樣穿」、「拍的人更像變態」。

(中時電子報)