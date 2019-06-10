雲林縣多位議員建議啟用林內焚化廠，林內鄉長張維崢強烈反對，指離淨水廠太近，圖為林內淨水廠。（許素惠攝）

雲林縣議員陳俊龍10日上午在議會指有縣民要求啟用林內焚化廠，蔡明水私下也贊同只要環評通過就啟用，林內在地議員蘇于珊則表示看民意。雲林縣長張麗善非常肯定哥哥張榮味建焚化爐的明智且勇敢決策，強調給她2年，將提出治本方法。

針對多位議員希望啟用林內焚化廠，林內鄉長張維崢呼籲議員諸公，不要每於開會就消費林內鄉民，焚化廠離民生用水的淨水場不到1公里，環評造假被法院判違法是事實，如果當初合法就不會讓縣庫損失30多億元，已所不欲，勿施於人，如果議員那麼喜歡焚化廠，請將林內這座遷移到自己的選區內，或者督促縣府於自己選區內再蓋一座新的。

陳俊龍認為林內焚化廠紛擾那麼久，政治因素已凌駕於法律及專業，雲林的垃圾問題又一直未解決，垃圾不分藍綠白，未來不管誰當總統都要面對，有縣民要求啟用焚化廠。

元長鄉民陳振裕說，林內焚化廠既然建好了就要用，縣府有責任去突破現有難關，而地方也要凝聚共識做縣府的後盾，支持縣府解決眼前問題。

蔡明水也贊成啟用，但強調一定要通過環評，才不會影響附近居民生活品質，蘇于珊則說以雲林縣多數民意為依歸，可是也不能不顧慮林內人的感受，實在很為難。

張麗善指出，垃圾處理最終目標就是焚化，所以建焚化廠是正確的方向，她非常肯定前縣長張榮味明智又勇敢的決定，林內焚化廠不是全國離水源地最近的，台北市殯儀館離水源地只有500公尺。

張麗善表示，垃圾處理分治本與治標，治標除了將舊垃圾打包避免二次汙染外，也會強化MT效能，並強力宣導源頭減量，請給她2年時，一定會研擬出治本方法。

(中時 )