台中市議會今日進行市政總質詢，市議員林碧秀指出，新聞局在霧峰成立中台灣影視基地，建議市府可與在地的大專院校影視相關科系合作，舉辦台中電影節等活動，多培養在地影視人才。新聞局長吳皇昇說，目前與霧峰區亞洲大學、朝陽科技大學建構「產學銜接」的合作模式，下半年將啟動影視協拍相關課程，符合議員建議培養在地影視人才的方向前進。

市長盧秀燕表示，新聞局規畫台中電影節等活動，與台北、高雄等縣市舉辦電影節一樣，徵才對象皆開放全國民眾參加；另新聞局已規畫大台中紀事標案，以台中本土的故事作為題材，邀請在地導演編製拍攝紀錄片，此案已有相關規劃與獎項，對在地人才培育將有很大幫助。

吳皇昇說，新聞局在霧峰成立中台灣影視基地，也是全台灣最大的片廠，目前已與霧峰區的亞洲大學、朝陽科技大學建構「產學銜接」的合作模式，下半年將啟動影視協拍相關課程，符合議員建議培養在地影視人才的方向前進。

吳皇昇指出，研考會皆有針對產業優秀人才進行表揚，影視發展基金會也將陸續舉辦金馬經典影展、台中國際動畫影展等相關活動，邀請全國及在地優秀影視專才參加；盧市府也新創開辦「大台中記事紀錄片拍攝計畫」，邀請台中在地人才來拍攝地方紀錄片，留下更多優秀在地作品及影視創作人才，預計今年底影片將陸續產出。

(中時 )