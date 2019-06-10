近年來陸港加強合作交流，除了在經貿上共同努力，在青年交流層面更是重視。2019「四海一家」交流活動9 日在香港海洋公園舉行授旗禮。活動以「探索機遇、卓越發展」為主題，2000名香港青年分別前往四川、浙江及廣東進行體驗式交流。據陸媒報導，交流團團長許榮茂致辭時表示，將繼續引領香港青年認識大陸，幫助他們把握發展機遇，充分發揮「一國兩制」優勢。

大陸黨媒《人民日報》，香港特區行政長官林鄭月娥指出，國家的發展一日千里，香港擁有著背靠大陸，面向國際的優勢，我們應該抓住這個難得的機遇，融入國家發展大局。她希望即將參加交流的青年朋友主動學習，親身體驗，積累寶貴經驗，好好裝備自己，為將來投身社會以至國家發展做好準備。

擔任交流團團長的新家園協會董事會主席許榮茂致表示，新時代的青年要有家國情懷，交流團將秉承「四海一家、天下為公」的精神，繼續引領香港青年認識國家，幫助他們把握國家發展機遇，充分發揮「一國兩制」優勢，建設大陸和香港。

四川省人大常委會副主任陳文華表示，相信在川港兩地的共同努力下，「四海一家」必將讓更多的香港青年與四川碰撞出閃亮的火花。

據悉，「四海一家」青年交流項目自2015年推出以來，共資助超過9000位香港各界青年，分別赴北京、上海、福建、浙江、陜西、天津和廣東等地交流，已成為香港青年赴陸交流的品牌項目。

(中時 )