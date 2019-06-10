大陸近日正式進入5G元年，配合5G商用牌照發放，四川將出台5G產業發展三年行動計劃。據陸媒報導，相關負責人表示，根據電信、移動、聯通等運營商計劃，今年底將基本實現成都市主城區及四川部分政府機關、景點等重點區域5G覆蓋。5G智慧交通、無人機貨運將成為四川的重要應用場景。

據澎湃新聞報導，近兩年來，四川已積極布局5G示範應用。截至5月底，四川的電信、移動、聯通三大運營商共建設5G基站總數970個，6月預計發展到1285個，主要部署在成都市春熙路商圈、太古裏、雙流機場、高新區、二環高架、興隆湖、人民南路天府三街至五街等區域。

相關負責人介紹，四川目前已開展太古裏5G示範街區、成都二環5G信號覆蓋、5G＋8K夜遊錦江、5G智慧機場、5G智慧消防、臥龍大熊貓基地5G高清直播等示範項目。

相關負責人表示，四川5G產業發展行動計劃，已完成擬定並即將公開征求意見，行動計劃將進一步明確未來三年，四川發展5G產業的指導思想、發展目標、重點工作和保障措施。目前，成都已出台《5G產業發展規劃綱要》和《促進5G產業加快發展的若干政策措施》，並成立成都市5G產業聯盟。

為促進5G基站大規模商用，四川省經信廳正抓緊制定降低基站電費具體措施。探索5G在超高清視頻、工業互聯網等領域的應用，是現階段四川重中之重。四川已出台超高清視頻產業發展行動計劃，力爭2022年總規模突破3500億元。

此外5G＋智慧交通、車聯網和無人機貨運將成為四川探索的兩個重要應用場景。通過「5G＋北鬥＋無人機貨運」，加快四川高原地區和部分山區貨運物流，將是一個更具四川特色的應用場景。目前，四川相關無人機企業和物流公司已開始探索，並取得成功試驗案例。

(中時 )