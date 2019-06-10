香港「反送中」遊行百萬人上街。香港特首林鄭月娥今在集會結束後回應，遊行人數多大致和平有秩序，反映公眾有言論自由。但對在集會結束後發生的衝突深感遺憾，有數百人襲擊警員，與警員對峙，令警員及記者受傷，必將全面追究。而她明白社會對修訂逃犯條例的憂慮，會加強4方面工作，包括密集向社會解釋；保安局會在條例草案恢復二讀時，以政策聲明的形式「立紙存證」，讓早前提出的6項保障人權措施有法律約束力。

林鄭月娥今在律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超陪同下見記者。林鄭說，政府一直依法辦事，香港是自由多元開放的社會，市民樂於發表意見，特別是敏感的事，兩極化和分歧更加多，每次遇到這情況，政府的任務就是要收窄分歧，找到平衡和廣泛共識。她相信遊行人士本著熱愛香港，有法治、有公義、愛香港的社會，「我本人、政府、支持修例議員都有共同願望」。

她指出，修例為完善法制，彰顯公義，但現在香港只與20個地區達成長期逃犯引渡協議，若發生在其他地方，「我們沒有法律基礎處理，特別與台灣、內地、澳門無法律基礎，是制度上一大缺陷」，政府不能視而不見。為防漏洞，彰顯公義，政府細心聆聽意見，甚至極端的意見都不斷聽，希望取得合理平衡，故先後作出兩次修訂。

林鄭月娥表示，昨日遊行人數眾多，但仍然和平有序，反映回歸接近22年以來，受《基本法》保障的各項人權，包括言論及新聞自由仍然堅實。

她強調，政府就修例聆聽市民意見，其後已作了兩次修訂，但從昨晚遊行看到市民仍有憂慮，會作出四方面工作，包括無論在審議期間或條例通過後，都會密集式進行解釋工作；保安局會在條例草案恢復二讀時，以政策聲明的形式「立紙存證」，令早前提出的6項保障人權措施有法律約束力。另外，政府會接受政黨提出定期匯報條例執行情況；以及會盡快與更多管轄區簽訂長期移交逃犯安排協議，並增加律政司及保安局的資源處理。

(中時 )