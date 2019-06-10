納達爾拿下生涯第十二座法網冠軍，不負「紅土球王」的美譽。（Richard Mille提供）

Richard Mille為納達爾設計的超輕RM 27-03陀飛輪腕表，要價約2580萬元。（Richard Mille提供）

「紅土球王」納達爾（Rafael Nadal）日前在法網公開賽擊敗對手汀恩（Dominic Thiem），拿下第12座法網冠軍，贏球的當下他躺在紅土球場上，用纏滿繃帶和佩戴Richard Mille腕表的雙手掩面而泣，享受創造歷史性一刻的喜悅。

納達爾是Richard Mille的品牌摯友，他佩戴品牌為他打造的納達爾陀飛輪RM27-03腕表登上法網紅土球場，碳纖維表殼為紅色和黃色，靈感源自納達爾祖國西班牙的國旗顏色，且與法網的紅土球場相呼應，超輕陀飛輪機芯可以承受高達1萬公克的衝擊力，幾乎堅不可摧，不僅輕若無物，且具70個小時的持久動力，兩年來陪伴納達爾征戰無數國際球賽，幾乎攻無不克。

納達爾向來有「紅土球王」之稱，過去他11度闖進法網決賽，一次都沒輸過，如今更創下拿下12座法國冠軍的紀錄，且是生涯第18座大滿貫，在他刷新紀錄的一刻，他激動躺在紅土球場上掩面而泣，可以清楚看見他的左手手指纏滿繃帶，代表成功背後所要付出的血汗代價，以及右手佩戴Richard Mille專為他打造的RM27-03陀飛輪腕表，代表了一代球王深受世人景仰的光輝與榮耀，場面令人動容。

Richard Mille為納達爾設計的超輕RM 27-03陀飛輪腕表，售價約2580萬元，全球僅限量50只。

(中時 )