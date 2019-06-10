東大門自強夜市半毀攤位修復完成，已可營業。（范振和攝）

花蓮縣政府觀光處長唐玉書（中）致贈感謝狀，由市農會總幹事蔣淑惠（右）代表接受。（縣府提供）

花蓮市東大門自強夜市發生大火後，38攤中全毀32攤半毀6攤，6攤修繕營業，全毀攤商願意等待原地重建。縣府10日上午也頒發感謝狀給同意低利貸款的市農會。

花蓮東大門自強夜市3日凌晨暗夜大火後，縣長徐榛蔚4度率相關局處首長漏夜會勘，要求建設處迅速拆除塌毀建物完成，4日交由環保局整理；同時，代向市農會爭取低利貸款成功。影響較小的6攤，努力趕工下，已於上周修復並移交攤商。

至於全毀32攤受災攤商，連署希望原址重建，他們願意耐心等待，縣府觀光處長唐玉書承諾，會以最快的速度完成鑑定作業，並進行原址重建工作。

唐玉書指出，生財器具及生計的補助，已與市農會談妥專案低利貸款，最高上限50萬元，專人協助讓儘量簡化申辦手續，條件顯著優於一般信用貸款，今天早上已前往市農會頒發感謝狀，感謝市農會同理協助受災戶早日度過難關。

基於安全和美觀，現場搭設鷹架和帆布完成，6日召開金三角商圈和東大門商圈相關協會理事長、主委、里長們座談，聽取建言，希望擴大商圈「共伴效應」，彼此導客，已獲共識。

縣府將無償提供東大門搭建完成的帆布，權充金三角商圈廣告看板用途，業者可在東大門進行促銷活動，將客人導到金三角商圈，業者只需負責設計和大圖輸出費用。另外，東大門各入口的平面圖和各重要路口的指引，也都積極完成更新，受災戶滿心感激。

(中時 )