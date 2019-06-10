表態選總統的高雄市長韓國瑜人氣未減，1日凱道大會師以及8日花蓮東大門造勢活動都吸引大批支持者現身力挺。然而，韓國瑜總是被外界認為年輕人支持度較低，台北市議員王欣儀則臉書上貼出年輕人參加挺韓大會的照片，直呼「誰說沒有年輕人？」
韓國瑜被外界視為年輕人支持度較低，然而，上次凱道造勢後，許多年輕人秀督當天到凱道支持的照片，打臉質疑者。8日花蓮東大門造勢活動，現場湧入大批支持者力挺韓國瑜，也吸引不少年輕人出席。
此外，王欣儀是8日花蓮誓師大會活動的主持人，她在臉書上貼出好幾張當天活動的照片，並且表示「誰說沒有年輕人？？感謝鋼鐵韓家軍再次寫下歷史、創下紀錄！」
對此，網友紛紛表示「不是沒有年輕人，而是有太多年輕工程師工作無法前往」、「兩次造勢年輕人都將近一半」、「欣儀議員您就是年輕人代表啊」、「感動喔！2020充新滿希望」。
文章來源：王欣儀臉書
(中時電子報)
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