成功國中高慧軒、莊之睿、張詠晴、賴奕瑋（右自左）4人並列竹竹苗區會考榜首，高慧軒的作文測驗被遴選為本屆寫作範本，並選擇唸北一女。（羅浚濱攝）

國中會考放榜，成功國中5A10＋有27人再創佳績，校長黃增新（中）說是「老師用心，學生專心，校長「真心（增新）」的成果。（羅浚濱攝）

國中會考10日放榜，新竹縣有8名「榜首」，成功國中占一半，再創佳績。校方統計各科等級達精熟5A以上者達149人，5A10＋有27人，寫作測驗滿級分12人，5A10＋且作文達6級分有高慧軒、張詠晴、賴奕瑋及莊之睿4人，高慧軒選擇北一女，餘3人要唸新竹實驗中學。

成功國中校長黃增新說，今年國中會考與去年一樣，有4人榮登竹竹苗區會考榜首，其中高慧軒的6級分寫作測驗，獲師大心理與教育測驗研究發展中心遴選為本屆寫作範本。

「我要唸北一女！」高慧軒說，經和父母討論後決定，每天搭高鐵到台北上課，她認為在台北唸書可拓展世界觀，朝唸理科當醫生的目標邁進。

張詠晴、賴奕瑋及莊之睿3人都說要進實驗中學，繼續當同學，張立志唸醫科，賴要選人文社會，莊未來要唸資工。4人分別說明考得佳績的方法，「上課專心，當天複習，作好筆記，建立自信，發展興趣。」

黃增新說，除4名榜首外，5A10＋的從去年23人增為27人，其中有位是注意力缺陷的特殊生，雖已透過適性安置管道錄取實驗中學，仍克服困境和力學向上獲得5A10＋的優秀成積。

另外，體育班的原住民學生林穆亞，也考取5A3＋，5B以上佔91％，寫作測驗達4級分以上高達96.5％，顯示成功國中非僅追求菁英教育，亦著重落後學生的扶助，讓學生能適性、適才、適所，成功找到自己。

黃增新在新竹縣教育界被譽為「五星級校長」，這次國中會考再創佳績，他說平時向學生強調「到成功要找到自己的成功！要接納自己、了解自己、肯定自己、發展自己！」並說

這是「老師用心，學生專心，校長「真心（增新）」的成果。

(中時 )