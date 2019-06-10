福壽山農場的魯冰花盛開，一串串五顏六色宛如冰淇淋，深受大小朋友喜愛。（陳淑娥翻攝）

福壽山農場的紫葉槭在青楓印襯下，加上日照的光影交錯，火紅到浪漫滿分。（陳淑娥翻攝）

福壽山農場的魯冰花6月盛開，端午連假吸引許多遊客上山避暑賞花，眼尖遊客發現，雪山山脈中的大劍山今年杜鵑花大爆發，從10公里外的福壽山農場，就能遠眺到大劍山的粉紅地毯。

福壽山農場場長巫嘉昌指出，今年花況相當好，端午連假賞花遊客如織，其中大面積的魯冰花盛開，在朝露下顯得更耀眼，一串串五顏六色宛如冰淇淋，吸引大小朋友的喜愛；長年紅的紫葉槭在青楓印襯下，加上日照的光影交錯，火紅的紫葉槭更是浪漫滿分。

咦，遠方有一片五顏六色的粉紅地毯！巫嘉昌表示，雪山山脈大劍山上的箭竹林裡，細葉杜鵑今年大滿開，遠從10公里外的福壽山農場，就能捕捉到花開景觀，預計花期持續到6月中旬，無法爬上大劍山的遊客，可以到福壽山一邊欣賞魯冰花，一邊遠眺大劍山的粉紅花毯。

福壽山農場指出，魯冰花花期至6月下旬，遊客得趕緊把握時間上山。此外，花色豐富又艷麗的百合水仙，目前也在宋莊停車場花圃爭奇鬥艷。

(中時 )