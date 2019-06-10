總統蔡英文約2個月前在嘉義對著鄉親開講，其中關於國軍的，她說國軍過去都和國民黨在一起，「和民進黨不親」。對此，國民黨台北市議員羅智強怒轟蔡英文是鬼話，可以再無恥一點！

羅智強於臉書發文表示，蔡英文説：「現在當兵的很多都是雲林、嘉義、台南、高雄、屏東人的孩子，是自己的孩子在保護自己的國家，這樣有沒有感動？」他也真XXOO的佩服蔡英文，所以金門、馬祖、澎湖、宜蘭、花蓮、台東、基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投的孩子當兵，就不是保衛國家？

羅智強再引用蔡的話語：蔡英文説：「以前的軍隊和民進黨比較不親……現在他們已經和我們一樣同心，一定要守衛台灣。」蔡英文這不是大樹下開講，而是老實樹下的真心話，搞了半天，原來蔡英文要的不是中華民國國軍，要建立的是民進黨黨軍？原來以前在古寧頭戰場上、在八二三砲戰中，為國捐軀的國軍，都和蔡英文不同心，他們付出鮮血、生命都不叫做「守衛台灣」。

羅智強怒轟蔡英文，「妳的鬼話可以再無恥一點」！

(中時電子報)