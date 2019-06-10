職人劇《最佳利益》最近在中天娛樂台和華視熱映，天心在戲中飾演大律師，與菜鳥律師鍾承翰有不少對手戲，由於兩人在職場上的位階不同，天心走前面，鍾承翰則恭恭敬敬走在後方，這一前一後的畫面，讓天心哀嚎了。

「鍾承翰的臉這麼小，又躲在我後面，更襯著我的臉好圓好大！」天心笑說，拍戲時她數度想倒退兩步，把鍾承翰往鏡頭前面推。

天心佩戴寶璣那不勒斯王后系列珠寶表，在鏡頭前巧笑倩兮，展現如皇后般尊貴不凡的時尚品味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Rag ＆ Bone)
天心佩戴寶璣那不勒斯王后系列珠寶表，在鏡頭前巧笑倩兮，展現如皇后般尊貴不凡的時尚品味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Rag ＆ Bone)

天心說她其實並非易胖體質，但只要一胖就胖在臉上，為了在鏡頭展現王牌大律師「往前站一步」的氣勢，又得兼顧瘦臉好上相，拍戲期間天心刻意控制飲食、勤跑健身房，沒想到為戲消瘦過了頭，還差一點連不了戲。

在戲中飾演資深王牌律師的天心，不時對戲中的年輕後輩耳提面命，甚至要板起臉孔開罵，這讓天心回想起自己也曾是影視圈的菜鳥，第一次試鏡時，導演問她未來想當什麼樣的演員，她傻呼呼地回答想當「第二個林青霞」，如今回想起來不免有些臉紅，「那時真是不知天高地厚，好天真！」

天心受邀進棚拍攝寶璣（Breguet）那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES珠寶表專輯，優雅柔美的蛋型表殼，更能襯托天心細緻的鵝蛋臉，加上棚拍只有她一人，不必往前站貼著鏡頭入鏡，可以盡情巧笑倩兮，流露嬌柔的一面，與劇中王牌大律師的嚴肅模樣大不相同。

天心佩戴兩款寶璣表（Breguet）REINE DE NAPLES珠寶表，一是藍色珍珠母貝表盤的白金月相表，表圈和手鑲皆鑲滿鑽石，一是大溪地珍珠母貝表盤的玫瑰金珠寶表，表圈鑲鑽，奢華指數破表，展現如皇后般尊貴不凡的時尚品味。（化妝／Alina makeup studio，髮型／[email protected] hair styling）

寶璣表Classique Grandes Complications 3358陀飛輪女表，表圈鑲鑽，366萬2000元。（Breguet提供）
寶璣表Classique Grandes Complications 3358陀飛輪女表，表圈鑲鑽，366萬2000元。（Breguet提供）
寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES月相表，藍色珍珠母貝表圈鑲鑽，379萬8000元。（Breguet提供）
寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES月相表，藍色珍珠母貝表圈鑲鑽，379萬8000元。（Breguet提供）
寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES珠寶表，大溪地珍珠母貝表圈鑲鑽，192萬6000元。（Breguet提供）
寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES珠寶表，大溪地珍珠母貝表圈鑲鑽，192萬6000元。（Breguet提供）
寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES 8918珠寶表，表圈鑲鑽，六點方位有梨型鑽石，116萬3000元。（Breguet提供）
寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES 8918珠寶表，表圈鑲鑽，六點方位有梨型鑽石，116萬3000元。（Breguet提供）

(中時 )

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