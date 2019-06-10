職人劇《最佳利益》最近在中天娛樂台和華視熱映，天心在戲中飾演大律師，與菜鳥律師鍾承翰有不少對手戲，由於兩人在職場上的位階不同，天心走前面，鍾承翰則恭恭敬敬走在後方，這一前一後的畫面，讓天心哀嚎了。

「鍾承翰的臉這麼小，又躲在我後面，更襯著我的臉好圓好大！」天心笑說，拍戲時她數度想倒退兩步，把鍾承翰往鏡頭前面推。

天心佩戴寶璣那不勒斯王后系列珠寶表，在鏡頭前巧笑倩兮，展現如皇后般尊貴不凡的時尚品味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Rag ＆ Bone)

天心說她其實並非易胖體質，但只要一胖就胖在臉上，為了在鏡頭展現王牌大律師「往前站一步」的氣勢，又得兼顧瘦臉好上相，拍戲期間天心刻意控制飲食、勤跑健身房，沒想到為戲消瘦過了頭，還差一點連不了戲。

在戲中飾演資深王牌律師的天心，不時對戲中的年輕後輩耳提面命，甚至要板起臉孔開罵，這讓天心回想起自己也曾是影視圈的菜鳥，第一次試鏡時，導演問她未來想當什麼樣的演員，她傻呼呼地回答想當「第二個林青霞」，如今回想起來不免有些臉紅，「那時真是不知天高地厚，好天真！」

天心受邀進棚拍攝寶璣（Breguet）那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES珠寶表專輯，優雅柔美的蛋型表殼，更能襯托天心細緻的鵝蛋臉，加上棚拍只有她一人，不必往前站貼著鏡頭入鏡，可以盡情巧笑倩兮，流露嬌柔的一面，與劇中王牌大律師的嚴肅模樣大不相同。

天心佩戴兩款寶璣表（Breguet）REINE DE NAPLES珠寶表，一是藍色珍珠母貝表盤的白金月相表，表圈和手鑲皆鑲滿鑽石，一是大溪地珍珠母貝表盤的玫瑰金珠寶表，表圈鑲鑽，奢華指數破表，展現如皇后般尊貴不凡的時尚品味。（化妝／Alina makeup studio，髮型／[email protected] hair styling）

寶璣表Classique Grandes Complications 3358陀飛輪女表，表圈鑲鑽，366萬2000元。（Breguet提供）

寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES月相表，藍色珍珠母貝表圈鑲鑽，379萬8000元。（Breguet提供）

寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES珠寶表，大溪地珍珠母貝表圈鑲鑽，192萬6000元。（Breguet提供）

寶璣表那不勒斯王后系列REINE DE NAPLES 8918珠寶表，表圈鑲鑽，六點方位有梨型鑽石，116萬3000元。（Breguet提供）

(中時 )