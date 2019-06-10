國民黨總統初選參選人朱立倫飛今天接受碟電台主持人尹乃菁飛碟午餐訪問時說，高雄市長韓國瑜原來領先幅度很高 ，現在雖然還是贏但已往下降，鴻海董事長郭台銘支持度也沒怎麼上升，這是國民黨最大危機。

朱立倫受訪說，他今年是以開放的心情、開朗的心情面對選局，只要國民黨贏最重要，過程中他希望韓國瑜愈來愈強，郭台銘也是愈來愈好愈來愈強，如果自已也能愈來愈好，就能讓整個國民黨的政黨支持度愈來愈好，若要談民調，真正要比的是國民黨與民進黨的對比式民調， 以自己而言，從幾個月前到今天，對上蔡英文總統民調都差不多，沒什麼變化，他反倒是擔憂韓國瑜原來領先幅度很高，現在雖然還是贏，但已往下降，郭台銘也沒怎麼上升，這是國民黨最大危機。

他並分析，以政黨支持度來看，半年前國民黨領先民進黨10％， 但半年來民進黨支持度上升5％到6％ ，國民黨下降4％到5％，現在兩邊已經差不多了。

朱立倫說，台北市長柯文哲一直期望民進黨分裂或國民黨分裂，但民進黨分裂的可能性不大，他們的特點向來都是打得很兇，但最後團結在一起，反而國民黨紛紛擾擾後很可能是非誰不投，或者投給柯文哲，這種情況下最後很可能讓柯漁翁得利。

朱立倫自嘲，嘩眾取寵的事他做不來，但有些人「抓抓頭，吃便當，耍寶作秀」民眾就很有興趣。

朱立倫也說，參選的重點是要為台灣贏、為中華民國贏，因為台灣再這樣走下去 ，他已看到經濟危機，尤其中美貿易大戰，台灣在經濟轉型中，民進黨沒有具體作為，只被意識型態綁架，這是最令人擔憂的。

(中時 )