草屯鎮的炎峰國小六年六班曾奕璇同學，去年六月，罹患罕見疾病，語言區與肢體有了嚴重的損傷，但她仍克服萬難，勤奮向學，經校方決定，將在畢業典禮由校長陳恒聰特別頒給生命學習典範獎，以鼓勵她過去1年克服罕見疾病，不向命運低頭的精神是所有學生的學習楷模。

曾奕璇是在去年六月，因口腔細菌隨著血液流到心臟二尖瓣膜，引發腦動脈瘤栓塞及出血性中風，是極其罕見的病例，歷經台中慈濟及台中榮總醫療團隊多次的手術，奇蹟似的將曾奕璇從鬼門關搶救回來，雖然她和一般嚴重腦中風病患一樣，語言區與肢體有嚴重損傷，她仍堅持毅力，開始漫長的復健過程。

校長陳恒聰表示，在這一年中，她每周至少兩次要回到醫院復健，至今仍乘坐輪椅，無法如一般學童行走自如，然而，她不曾放棄對學習的渴望，透過視訊及復健空餘時間，努力讓自己跟上學校的學習，近期，她已能間斷性進到課堂學習。

由於曾奕璇對學習的堅持，將獲學校頒給生命學習典範獎與鎮長獎殊榮，她也發願，在康復之後，要盡一己之力，協助更多人超越生命的障礙，永不向命運低頭，校方也希望曾奕璇奮勵向上學習的精神，能成為全體學生學習的榜樣。

(中時 )