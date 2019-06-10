資深藝人馬如龍昨（9）日因肺腺癌病逝，享壽80歲。今日兒子首度出面說明，他表示兒女間沒有不合，是因為馬如龍當時身體狀況白血球過低，免疫力問題都在隔離病房，所以只能有固定的人進去探視。他也表示馬如龍在健康時就有交待，「如果他怎樣的話，不要讓我痛苦地走。」

馬如龍兒首度出面說明爸爸馬如龍後事

馬如龍的兒子出面說明，表示馬如龍其實四月時就有身體狀況不適的現象，當時就有做一些身體檢查，五月初時發現罹患神經內分泌腫瘤，有陸續安排化療，上個月發生孫子過世後，其實也沒有插管，在化療過程其實也都非常順利，甚至食慾狀況佳，喜歡吃漢堡、披薩。

直到出院後當天晚上發現肚子不舒服，才再度送醫院，發現是腸子破洞，隨後住院一週多。因馬如龍生前就有交代「不要讓我痛苦地走。」希望能像馬如龍的媽媽一樣安詳離世，所以不管是葉克膜或敗血症的治療他們都盡量不做激烈急救。

馬如龍（右）過世最放不下沛小嵐（左），怕她也會一起倒下。（資料照）

馬如龍的兒子也表示，馬如龍最放心不下的就是媽媽沛小嵐，特別交代他們一定要照顧好沛小嵐，不要讓沛小嵐跟著他一起倒下，也表示會正常的舉辦後事，希望好朋友們都能到場。

(中時電子報)