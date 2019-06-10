民進黨總統初選民調今天起跑，蔡賴激戰，雙方支持者也集資登廣告衝刺，民進黨青壯世代在廣告上直指「蔡英文作弊已被國際認證」，呼籲力挺賴清德。而由挺英青年發起的「登報挺英」活動，則是一連兩天以廣告「支持台灣人的總統蔡英文連任」。

蔡賴總統初選進入最後的民調殊死戰，自稱青壯世代的獨派團體今天集資刊登廣告，直指日本媒體用標題做出批判，矛頭對準的是蔡英文，強調賴清德的人氣遠超蔡英文，但蔡不惜變更初選規則來圖利自己。

廣告指稱，「蔡英文作弊已被國際認證」，民進黨是執政黨，小英弄權舞弊，就是國恥，民進黨是本土政黨，小英用詐術操弄初選，就是台灣之恥。「賴清德可以委曲求全，但台灣 人民絕不會和血吞下」，呼籲守住電話與手機「唯一支持賴清德」。

對此，民進黨中央發出澄清，呼籲外界勿用不實的謠言攻擊蔡、賴雙方參選人。初選絕對以公平、公正、公開的原則辦理，今天下午中央黨部也會在雙方代表的見證之下，抽出上周25套抽樣結果的其中5套光碟分送至5間民調執行單位，執行民調前再請雙方確認光碟是否為上周雙方代表簽名彌封的光碟，而且都會用影像側錄的方式發佈影片，以眧公信。5間民調單位執行的過程會全程錄音，雙方也都會派員全程參與。

挺英青年也發起「登報挺英」活動，今天起一連兩天刊登半版廣告，呼應2020年1月11日總統大選，廣告內容由 111句支持蔡英文連任的心聲組成。參與者遍佈各行各業，有軍公教、早餐店、設計師、消防員、醫師、律師、上班族、農民等。

發起人周芷萱在臉書表示，此廣告是來自民眾自發性的以「挺小英連任，報紙廣告集資」為名，活動雖是非公開，僅透過私人人際網絡發送，但仍在發起後22小時內迅速完成第一階段，41 小時內全數達標，共集資 288 萬元，剩餘的金額將捐給台灣性別平等教育協會。

在1352筆匯款中，最小額的是50元，最大額 5萬元，平均金額2136元。其中超過匯款超過一萬元的有54筆，僅佔4％，多數都是小額捐款，可看出這次參與集資的人並非社會中高階層，而是一般大眾，參與者從17歲到70歲，平均年齡落在35歲左右。

周芷萱表示，很多人都擔心明年的選情，可是沒有什麼黨職可以做什麼事，所以決定一起登報支持蔡英文。本次廣告的視覺設計師 Aki YJ Chen，則在臉書說明設計理念「平常在各個角落生活，但當我們站在一起的時候，就是蔡英文最有力的後盾。」

(工商 )