大政治大爆卦-無色覺醒》享特權下指導棋! 郭董鬧小孩脾氣 非要吵到贏？ 14:072019/06/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》享特權下指導棋! 郭董鬧小孩脾氣 非要吵到贏? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓粉連續兩周在台北、花蓮舉辦造勢活動，氣勢驚人，但外界認為黨內總統初選氣氛激化，恐不利提名後的整合。而鴻海董事長郭台銘此時更提出一個「備案機制」，遭外界疑是「暗殺條款」，要暗殺高雄市長韓國瑜，連黨主席吳敦義都問到這個問題時都避談，更讓外界啟疑加深。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #吳敦義 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 憂初選被做掉？ 韓國瑜重申：寧乾淨輸、不骯髒贏 11:282019/06/06 政治 獨家》不爽這位綠議員 熊海靈喊：花蓮一定要爆棚！ 19:232019/06/06 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 14:072019/06/07 政治 王金平的下計 李正皓分析：脫黨參選 15:342019/06/07 政治 直播》韓國瑜大進場 15萬民眾沸騰迎「庶民總統」 13:032019/06/08 政治 破花蓮歷史紀錄 韓造勢現場突破8萬人 15:582019/06/08 政治 韓國瑜花蓮造勢 呼籲團結讓大家過好日子 17:352019/06/08 政治 一張圖秒懂！韓國瑜花蓮造勢、蔡賴政見會驚人差距 17:512019/06/08 政治 韓國瑜的人氣、困局與突破 04:102019/06/09 時論廣場 韓國瑜和馬英九們差異 他一番感言網淚讚 08:072019/06/10 政治 政治熱門新聞 柯P自曝內部民調：我贏韓國瑜很多！ - 政治 雨中背影哥是他？潘恒旭發正面相認照 - 政治 趙少康唱衰韓國瑜 美華僑不理解 - 政治 蔡英文被錄下：國軍過去都和國民黨在一起 網傻眼 - 政治 韓國瑜和馬英九們差異 他一番感言網淚讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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