韓粉連續兩周在台北、花蓮舉辦造勢活動，氣勢驚人，但外界認為黨內總統初選氣氛激化，恐不利提名後的整合。而鴻海董事長郭台銘此時更提出一個「備案機制」，遭外界疑是「暗殺條款」，要暗殺高雄市長韓國瑜，連黨主席吳敦義都問到這個問題時都避談，更讓外界啟疑加深。

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