香港人民昨天走上街頭表達「反送中」立場，大規模的行動受到國際關注。台中市長盧秀燕今天在民進黨市議員詢問她是否支持一國兩制？盧秀燕強調「我反對一國兩制，九二共識不是一國兩制、而是一中各表」；民進黨市議員強調，九二共識就是一國兩制」。

市長盧秀燕今日在議會時表示，包括中央政府、地方政府都是聚焦在與兩岸間的經貿、農業、文化、教育、觀光旅遊方面的交流，台灣最可貴的就是每人都可有自己的政治想法，台中也應該守住這樣的價值，先前遊行不論是統或獨只要符合規定，不影響治安，警察局審查都會同意遊行。

「我反對一國兩制、我反對一國兩制、我反對一國兩制！」盧秀燕說，因為很重要所以她要說3次；她過去就曾說過，她反對一國兩制，每個人對於九二共識的論述是不一樣的，九二共識並非一國兩制，而是一中各自表述，中華人民共和國跟中華民國是不一樣的，她支持且熱愛中華民國。

(中時 )