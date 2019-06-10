針對港人發起「反送中」大遊行，蔡英文總統今天表示，「只要蔡英文做總統，就不會有接受一國兩制，我一定捍衛台灣主權」。對日前曾說國軍和民進黨不親，她強調，她要講的是在威權時代，受威權統治者控制的政府及國軍，確實在某種程度上跟人民，還有跟不屬於統治者那一方的國民有些疏離。

蔡英文總統今天上午出席台北榮民總醫院新建醫療大樓動工典禮接受媒體聯訪，針對香港反送中遊行表示，大家從國際重要媒體的報導，都看到昨天香港反送中的大遊行。她相信全世界關注自由、民主、人權的人，都非常關注這個大遊行，也都很支持香港人的主張，我們也不例外。

她說，對於追求自由、民主、人權的人們，都抱持著支持的態度。自由、民主、人權就像空氣一樣，如果不守衛好的話，將來要捍衛的力氣可能都沒有了，因此「對我們來講，一國兩制是絕對不能夠接受的」。

蔡英文強調，因為一旦接受一國兩制，我們捍衛自己自由、民主、人權的權力，以及未來選擇的權力，都將受別人宰制。我們將會持續關注香港的發展，也希望我們能撐住，「台灣來撐香港，我們來保護、保衛台灣」。

媒體詢及總統日前曾說國軍過去都和國民黨在一起，和民進黨不親。蔡英文回應，她的講話確實有一些被斷章取義。她要講的是在威權時代，受威權統治者控制的政府及國軍，確實在某種程度上跟人民，還有跟不屬於統治者那一方的國民有些疏離。

不過，她說，我們現在已經是民主化的國家，軍隊也都走向專業化、國家化。我們國軍的任務就是保衛中華民國、保衛台灣，她也希望全體國民能夠多給國軍支持，愛護他們。

針對美國FBI第一次在台灣舉行「2019美國聯邦調查局國家學院校友會亞太區複訓研習營」活動，蔡英文也表示，過去三年來，國際關係確實是我們每一天努力的事情，也看到整體對外關係的提升，台美關係上也有一些重要的進展，我們會持續跟理念相近的國家，共同努力維護這個區域的穩定、和平與發展。

(工商 )