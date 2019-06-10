民進黨總統初選參選人賴清德今天嚴厲譴責中國不顧香港百萬人站上街頭，欲強行通過香港「逃犯條例」，呼籲全國鄉親要一起聲援香港。絕不能對中國有一廂情願的想法，這是明年總統大選最大關鍵處，希望全國民眾堅定支持他，「唯有賴清德有能力守護台灣」。

賴清德今天回應媒體詢問指出，看到昨天在香港，超過一百萬人走上街頭，反對通過「逃犯條例」，他要強烈譴責中國，不僅剝奪香港的言論自由和集會結社自由，現在又想利用「逃犯條例」進一步運用司法控制香港的民眾。

他要求中國停止暴行，呼籲全國父老鄉親，勇敢站出來聲援香港，如果讓香港獨自面對中國的暴行，一旦香港進入共產專政的統治範圍，對台灣也會連帶影響，台灣的自由民主人權是香港的明燈，我們應該展現勇氣，聲援香港爭取民主自由人權的生活方式，「這應該是我們共同使命」。

賴清德表示，他在政見發表會上提到第一要務是守護台灣，同時也要團結台灣、投資台灣、壯大台灣，他堅決反對一國原則，反對一國兩制，反對和平協議，台灣絕不能做第二個香港和西藏。

他說，今天香港爭取一國兩制都不可得，中國怎麼可能承諾台灣和平，我們要認清中國併吞台灣的事實，絕不能對中國有一廂情願的想法，這是明年總統大選最大的關鍵處，希望全國父老鄉親，堅定支持他，唯有賴清德有能力守護台灣。

對於高雄市長韓國瑜稱不知香港反送中遊行，賴清德表示，「今天投韓，明日投降」，昨天一百多萬香港人站上街頭，韓國瑜市長竟然回答他不知道，他不是不知道，是不敢批評中國，這種狀況下，怎麼寄望韓國瑜守護台灣，請大家「支持清流戰勝韓流」，讓賴清德守護台灣。

台北市議會日前質詢柯文哲市長一國兩制議題，賴清德說，柯市長竟然也說出和韓市長大同小異的話「不要理他就沒事」，今天香港人民也沒有去招惹中國，中國既定政策就是想控制香港，同樣的道理，即便台灣不招惹中國，他同樣想併吞台灣。明年總統大選，民進黨黨內只有立場堅定的賴清德，可以打敗國民黨的候選人，堅定維護台灣自由民主人權的生活方式。

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