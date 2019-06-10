國民隊10日演出了大聯盟史上第9次單局4連轟，也就是「背靠背靠背靠背」的全壘打！坎卓克(Howie Kendrick)、騰納(Trea Turner)、伊頓(Adam Eaton)、阮棟(Anthony Rendon)在8局上連續開炮，把教士投手史塔曼(Craig Stammen)轟得七葷八素。儘管看起來凶猛，畢竟只是陽春炮，國民最後以5-2小勝教士。

「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)先發7局失1分，他投完7局下時其實還1比1平手，差點拿不到勝投，還好國民在8局上及時開轟。當時不巧輪到小史打擊，國民就換上坎卓克代打，他奮戰6球之後等到一顆失投紅中，拉到左外野牆外。

總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)稱讚：「我最喜歡第一轟，那是我們的超前分，我很高興小史有拿到勝投。」接力到第4棒的阮棟說：「沒人想當那個中斷開轟的打者吧。」斷掉連轟的是下一棒索托(Juan Soto)，此時史塔曼不敢直接塞好球帶，結果索托被一顆削邊的內角球三振。國民前一次4連轟在2017年7月，當時他們以15-2痛打釀酒人。

(中時電子報)