國中教育會考10日寄成績單，專家預估，採用108方案的基北區，今年基北區建中、北一女最低門檻保守估計34分，不過，由於少子化影響，中段社區高中及高職的錄取分數，就會往下掉，北市公立高中門檻約是18至22分之間，公立高職門檻10分就可以拚。

國中教育會考成績分為「精熟（A）」、「基礎（B）」、「待加強（C）」3種等級，成績今天公布，康橋國際學校課程總監卓意翔分析，今年建中、北一女相繼減招，整體來說基北區免試名額7萬多，考生只有5萬6000人，供需仍不平衡，但各科精熟等級考生比率都有增加，顯現高分群學生較多。

卓意翔表示，精熟等級考生人數變多，錄取分數應往下微調，不過，受少子化影響，所以前五志願錄取門檻不會比去年低，建北錄取門檻有可能還有機會往上爬，只少要34分才有機會。其次，師大附中門檻為男生33分、女生33.6分，中山女中、成功高中約31.6分，松山高中約30.6分，市立大同高中29.8分、政大附中約29.6分。。

高職部分，卓意翔表示，大安高工熱門科系如電機、資訊門檻約在26至29分之間，即使不算最熱門的科系也要24分；但其他較偏遠的高職冷門科系，10分就可以拚拚看。

(中時 )