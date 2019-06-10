精誠中學4名考出五科5A＋＋和作文滿級分的學生分享寫作拿高分的要領。（謝瓊雲攝）

國中會考成績公布，彰化縣今年共有8名國中生考出5A＋＋、作文6級分滿分成績，其中，精誠中學就有5人，包括胡碩傑、戚瑞豐、蔡易林、楊子萱、江品萱，他們也分享自己寫出作文滿級分的文章架構與心得。

今年全台作文6級分學生僅1307人，創下歷史新低，顯示「青銀共居」議題式寫作對國中生難度偏高；今年寫作測驗題目「青銀共居，好家哉？」，再佐以圖片對話框，以疑問句鼓勵寫作學生思考後寫下自身觀察想法，以議題式取代傳統命題式，挑戰性很高。

年輕人與銀髮族的互動或相處模式，到底有什麼期待？5名作文滿級分的精誠中學生中，因其中1人請病假，另外4人也分享他們的下筆心得。

與外婆同住的蔡易林說，平日相處中有大量觀察外婆言行舉止的機會，成為這次作文的基石；那些生活點滴在他下筆寫作時，一幕幕浮現在腦海，努力試著把當下所感轉化成文字，很高興獲得閱卷老師肯定。

蔡易林說，雖不能保證我們和每個作文題目都產生共鳴，但他鼓勵大家多多將日常生活中所見所聞，在心中產生的各種想法、感覺，細細體會。自己並不像許多寫作高手，藉由大量閱讀累積許多詞藻和典故，而是藉由生活中的敏銳觀察與體會得分。

楊子萱認為自己得分關鍵，在於作文開頭的譬喻法，她將整個社會比喻成一把古箏，粗絃是老者，細絃是年輕的我們，各自發出不同的音色，才能奏出美妙的樂音、缺一不可；接下來再運用想像力模擬祖孫相處的畫面，進一步推展到年輕族群與老人相處的關係。

江品萱強調，這次「青銀共居」著重在「與無血緣關係長者，同住在一個屋簷下」，假如寫成「祖孫情」就不太恰當。因此看到題目時，首先務必先靜下心來，認真看清楚題目給予的提示，再著手下筆，而在抓到關鍵字後，更要小心別誤踩陷阱。

胡碩傑則自認在用字遣詞上比他人更優美得當，他建議在文章中活用譬喻法及轉化法，融入一些較為抽象的概念，可避免文章讀來過於枯燥、僵化，尤其寫作時偶爾可嘗試化用成語，改變一下成語的慣用寫法，更有加分效果。

校長郭伯嘉表示，今年除了5名滿分學生，另有11人得到5A＋＋會考滿分45分的好成績，單科滿分國文115人、英文105人、數學134人、社會72人、自然57人，作文6級分達18人；5名滿分學生都確定會直升學校高中部繼續就讀。

(中時 )