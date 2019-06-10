「台商一起來，融入大灣區」6月4日在深圳舉行主題活動，廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長邱正雄出席本次活動並致辭。主題活動現場約有近200名台灣企業代表共同參與本次活動。

廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中在致辭中表示，深圳的發展凝聚著台胞台商的支持與貢獻，同時，台胞台商也分享了深圳高速發展的成果和機遇，一大批知名台資企業在深圳實現了良好發展。粵港澳大灣區建設是包括台灣在內更廣闊地區的重大發展機遇，隨著粵港澳大灣區建設的全面推開、深入推進，深圳不斷煥發出更強的魅力、活力、動力和創新力。未來，深圳將深入貫徹落實相關政策措施，著力落實好個人所得稅優惠等各項大灣區政策，不斷優化完善深圳市各個方面的相關政策。繼續拓寬深台兩地青年交流渠道，為台灣青年到深圳學習、就業、創業、交流提供更多機會，創造更好條件。

廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中表示深圳將為廣大台商提供更多的發展機遇。（林洛安攝）

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長邱正雄表示，粵港澳大灣區產業發展的未來方向與台灣經濟發展和台商轉型升級的目標高度契合，雙方具有十分廣闊的合作空間和巨大的共同利益。台企在高端智慧裝備製造等先進製造業，工業互聯網等新興產業，健康醫療、文化創意等現代服務業，均具有良好的發展基礎。台商應利用大灣區提供的開放平台，全面展開新的策略部署和產業佈局，透過技術創新、資源整合、製造升級等與大灣區的其他城市進行全方位、跨領域的合作。

統計數據顯示，截至2019年一季度，深圳全市累計引進台資企業6491家、實際投資達103億美元。目前，在深圳居住的台胞及家屬達5萬多人，每年從深圳出入境的台胞達220萬人次。

「深圳是一個非常適合創新創業的地方，這裡有很完善的產業配套和設施，有充裕的資金、多樣的孵化器、大量的創業投資機會」，深圳台商協會常務副會長盧政群說。

來自台灣新北市的林宏諺是新一代青年台商的代表，在深圳從事設計行業的他認為，擁有「設計之都」之稱的深圳具有「迷人氣質」。來大陸發展初期，林宏諺曾到過大陸許多大都市，走了一圈之後，他發現，深圳更具發展空間。「在台灣，即使是一些大企業的項目，在預算上面仍受到很大限制，而深圳市場大、需求多，深圳業主的預算通常也很寬裕，設計師的發展空間更大，成長更快。」

「深圳對外來醫療的認可度高，發展潛力非常大。」由紡織行業轉戰健康醫療領域的台商陳俊昌同樣深刻體會到深圳極具市場潛力。2013年，陳俊昌在深圳成立「台安門診部」，引入台灣的醫療體系，由台灣醫生坐診，吸引了不少患者前往就診。

對於部分台灣青年擔心因兩岸文化差異導致到大陸發展「水土不服」，在深圳從事文創行業的青年台商曾星瑋表達了他的觀點，他認為粵港澳大灣區越來越國際化了，身邊經常出現來自不同地方、擁有不同文化背景的優秀青年企業家，而從各種文化碰撞中汲取精華是好事。

當前，廣東正舉全省之力建設粵港澳大灣區，盧政群認為，這正是台商台青發展的好機會。粵港澳大灣區產業發展的未來方向與台商轉型升級的目標高度契合，尤其是在金融、智能製造、大健康等領域。

(中時電子報)