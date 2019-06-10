立委洪慈庸邀相關單位前往多處選址位置會勘，力爭醫院進駐后里。（陳淑娥攝）

台中后里近年來包括中科園區等大型公司陸續進駐，地方流動人口與日俱增，由於缺乏大型醫院，民眾只能舟車勞頓到豐原醫院、大甲光田醫院及李綜合就醫，立委洪慈庸10日邀相關單位前往多處選址位置會勘，力爭醫院進駐以保障在地鄉親黃金搶救時機，醫管會允2周內完成醫院評估報告。

洪慈庸邀集衛生福利部醫事司副司長廖崑富、醫管會簡任技正陳英作、台糖公司資產營運處處長陳立人、台中市政府衛生局副局長張瑞麟、衛福部豐原醫院副院長匡勝捷、市議員王朝坤等地方代表出席，共同討論在地醫療資源供需評估、選址地目、周邊交通等前期作業程序。

洪慈庸表示，近年來包括中科(后里園區、七星園區)、麗寶集團、豐興鋼鐵、正隆紙廠等企業皆進駐后里，當地交通及生活機能相當便利，但目前仍缺乏緊急醫療救護處理能力，在地急重症患者須跨區治療，須舟車勞頓前往豐原醫院、大甲光田醫院及李綜合就醫，恐錯失黃金搶救時機。

衛生局副局長張瑞麟指出，醫療網限額醫療區域每萬人不得超過50床服務量，目前該醫療區域平均僅約30多床服務量，評估可再增設100至200床空間，將協助廣徵各醫院設分院意願。

目前選址以國有土地為優先，初步篩選月眉路(月眉交流道旁)、后神路、后科路等3處可供建議設置地點；豐原醫院副院長匡勝捷指出，近期醫院正在尋找長照點，初步評估月眉路地段較符合，將會把設立長照與分院合併進行評估。

醫管會簡任技正陳英作承諾，2周內完成醫院評估報告，後續將可由市府都發局進行土地專案變更等相關程序。台糖公司資產營運處處長陳立人表示，願意全力支持並同意出租土地，配合醫源資源進駐后里。

(中時 )