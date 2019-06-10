政院證實上月已核定「台灣5G行動計畫」，將在2019年到2022年間投入新台幣204.66億元，為5G核心技術、系統測試平台提供有力的支援，並希望台灣能成為全球5G供應鏈的主要夥伴；政院發言人Kolas Yotaka強調，5G的投資，只能快，不能慢，若順利的話，將排入本周會院報告事項。

政院有關「台灣5G行動計畫」前後已規劃討論2年，並於上月10日核定計畫。Kolas說，因為台灣針對5G的投資，只能快，不能慢 ，所以從2017年開始，開始審慎的規劃討論，先在2017年10月核定「數位國家創新經濟發展方案」，又在2018年指示規劃「台灣5G行動計畫」，到今年5月10日終於核定「台灣5G行動計畫」。

Kolas說，政府預計在2019-2022年之間，投入204.66億元，希望掌握開發先機，因為台灣不能在物聯網與虛實整合服務的時代錯失爭霸的機會。所以政府承諾將為5G核心技術、系統測試平台提供有力的支援，並提供5G應用試驗環境，以協助廠商跨越5G技術門檻，目標是成為全球5G供應鏈的主要夥伴。

她表示，在這個計畫當中，包括經濟部、國發會、國發基金、教育部、通傳會、交通部、科技部、文化部、衛福部都是重要的工作夥伴。未來的社會，將會是強調智慧製造、智慧家庭、智慧交通、智慧校園、智慧醫療、智慧防災與迎接自駕車來臨的年代，台灣要提早準備好。

(中時 )