有網友說「真的無法想像，你們以前的路有多爛」，有人貼上一張滿是大小補丁的道路照片回應。(李四川後援會)

有位女性網友回顧以前在高雄騎車氣死她了，掛在車上的飲料，常被震下來，浪費她的飲料，有次居然震下來的是她要拜拜的雞!(李四川後援會)

有位女性網友回顧以前在高雄騎車氣死她了，掛在車上的飲料，常被震下來，浪費她的飲料，有次居然震下來的是她要拜拜的雞!甚至還有掉水果（摔爛），掉菜等無所不震掉。她想感謝高雄副市長李四川的團隊，舖出來的路，「讓她再也不掉飲料、菜、肉，耶！」網友看到她以前的淒慘遭遇說「拜拜的雞！哈哈哈哈哈！笑中帶淚」。

一位王姓女網友在「李四川後援會」發文說，「以前我騎機車，掛在車上的飲料，常被震下來，真是氣死我！浪費我的飲料，有次居然震下來的是我要拜拜的雞，神奇的是我逆向順著路去找（這是錯誤的騎法，但我一早要拜拜，迫不得已）竟然讓我找回來，但是之前還有掉水果（摔爛），掉菜無所不震掉，但現在感謝李副市長的團隊用心專業又辛苦，舖出來的路，我再也不掉飲料-菜-肉，耶！」

原PO在回應網友時說「還有一次更慘，我買了五百多元的肉，又騎到窟窿，肉震下來，但是菜買多也沒注意，一個好心的伯母騎車追過來告訴我，我馬上騎回頭，要停車撿的那一剎那，一台小貨車就這樣給它碾過去，妖壽喔！我的梅花肉變碎肉，真是氣。」

有網友說「真的無法想像，你們以前的路有多爛」，有人貼上一張滿是大小補丁的道路照片回應。還有人說「我的輪胎被路面夾到破胎，可以想像了嗎？」、「天天越野賽，處處骨頭痛」

有人問原PO說的是哪條路，她回答「 建國路高速公路底下一直到本管路，兩邊都一樣。還沒修啦！但是我住的正義文昌路有修，修的超漂亮，我都從文昌這騎高速公路底下」並說「不過你倒是提醒我，我明天趕緊去拍那條路，等修好就可比較了，之前的正義路也是很誇張，像是貼了很多狗屁膏藥沒好又有蟹足腫的路一樣，輪胎很快就磨平，對了我最近才換了機車避震器，因為路修好了才捨得換，明天可拍給你看喔！」

其他人留言「路雖平，但綠蛆的小雞腦還是常常走到掉下來。」、「拜拜的雞！哈哈哈哈哈！笑中帶淚」、「這是真的，一樣的事也經歷過(水果)」、「阿計，妳的貼文好有畫面，還好不是活雞吧～」、「我真的有過早餐被震掉一時急煞車，害我後面的兩輛機車相撞的事情」、「我曾經掛錢包震到掉下來，裡面一萬四千元剛領出來的，還好有好心人撿到送警局。我的休旅車常跑不到五年已經換過避震器了，花了我三四萬..這些都是在路還沒鋪好前發生的」。

(中時電子報)