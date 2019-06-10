明德中學楊秉叡習慣將曾寫錯的題目製作成「訂正本」，方便複習。（林欣儀攝）

國中會考成績公布，明德中學國中部學生楊秉叡以111點滿分成績選擇直升，校方特別頒發百萬獎學金。楊秉叡說，國中3年從未考取過第一名，但秉持「想要做讓自己驕傲的事情」的理念，國三就立下滿級分的目標，看到成績、願望達成的感覺「很棒」。

楊秉叡說3年前以中等成績進入明德國中部，他說，剛上國一時成績位於中間，但一直努力想求取進步，經老師及就讀醫學院的表哥指導，才發現自己念書都採取「硬記」的方式，遇到靈活題目就無法反應，經老師協助分析概念，開始理解要貫通觀念。

改變讀書方法，楊秉叡上國二後成績進步到10多名，之後維持在5至10名間，升國三後成績則維持在3至5名間，他說，每天固定10點半前就寢，睡前會在心裡複習晚間念的文科、加強記憶，也堅持勤作筆記、將考試錯誤的題目與觀念製作成兩大本「訂正本」，可以針對較弱的部分再加強。

作文拿到6級分的楊秉叡說，在寫作文時以小時返回大甲阿公、阿嬤家的經驗為例，發現每次回去，阿公、阿嬤都站在外面等待，當時覺得很奇怪，後來參加創世基金會志工街頭募款後，慢慢理解老人的心態，也藉此闡述「青銀共居」的優缺點。

喜愛畫畫的楊秉叡選擇直升明德中學高中部，他說，對學校的師資、環境有信心，下一個目標鎖定大學學測，希望未來能當一名建築師，滿足愛畫畫的興趣，也能設計符合不同人居住的房子。

明德中學指出，高中部成立時即訂下滿分入學者可獲得百萬獎學金，楊秉叡是20多年來首位領取百萬獎學金的學生，也是國中部設立3年來首位考取滿分者。

(中時 )