位處臺中霧峰區桐林里北坑溪一帶的青桐林生態園區，今天中午1點多發生多位遊客跌落腐朽木棧道意外，據瞭解，園區內的木棧道年久失修，有多位民眾正在森林步道散步時，木製的棧道突然坍掉，多位民眾跌落約1公尺高地面，根據台中市消防局表示，目前約有8位民眾受傷送醫，其中3人輕傷現場包紮後沒大礙，另5人送醫，目前傷者都意識清醒，意外發生原因還有待台中市府艦定。

據瞭解，青桐林生態園區海拔高度在300-500公尺之間，最高點為海拔483公尺的「霧峰奧山」，又稱作為「霧峰契山」。內有北坑溪及南坑溪兩條河流經過，曾出租給居民種植果樹造林，但後來承租者逐漸轉移他處耕作，使得長時間沒有人為開發破壞，因此造就園區保存完整的森林植被與林相，蘊涵豐富珍貴稀有的動植物生態資源，以及鄰近九九峰自然保留區，屬於卵石所構成的頭嵙山地質，具備特殊的岩壁地理景觀，是中部民眾相當喜歡去登山健行的景點，台中市政府目前也派人前往現場。

(中時電子報)