為期九天的兩岸媽祖緣文化交流系列活動，天津天后宮一行八十餘人，五日上午九時自鹿港天后宮起駕，十一時抵達麥寮，先在拱範宮周邊道路遶巡，再恭請五尊媽祖駐駕拱範宮，隨後進行祈福進香儀式，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也特別與拱範宮主委張克中，共同歡迎天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎率團到訪，為兩岸媽祖文化交流寫下歷史性的一頁。

拱範宮為了盡地主之誼，派出隆重的國小花鼓隊、繡旗隊及大鼓陣浩浩蕩蕩迎駕並擔任前導，引領天津天后宮在拱範宮旁主要街道遶巡，沿途許多民眾均在門口擺設香案，以鮮花素果歡迎，並頻頻向天津天后宮一行人揮手致意，所到之處鞭炮聲此起彼落，氣氛有如廟會般熱鬧，讓天津來的朋友有備受禮遇的感受。

車隊到麥寮拱範宮後，將天津天后宮媽祖請入宮內主供桌，再舉行祈福進香儀式，由天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎主祭，拱範宮主委張克中及大甲鎮瀾宮董事長顏清標陪祭，行上香禮後由蔡長奎恭讀疏文，隨後依次進獻鮮果、麵點、五穀、香茗、鮮花，最後行祈福禮，全體向麥寮拱範宮及跨海遠道而來的天津天后宮媽祖娘娘行最敬禮。

麥寮拱範宮為迎天津天后宮媽祖金身，特別隆重的派出花鼓隊、繡旗隊及大鼓陣迎駕。（圖主辦單位提供）

天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎率團參訪麥寮拱範宮，受到主任委員張克中及大甲鎮瀾宮董事長顏清標熱烈接待，三人相見歡除互祝端午佳節愉快，也推崇媽祖文化對促進兩岸正面交流有莫大成效，希望透過這樣的民間往來，讓兩岸關係就像一家人一樣。

天津市媽祖文化促進會會長蔡長奎表示，這次來是大甲的媽祖聯誼會邀請，特別在五月端午來走一走，請了天津天后宮五尊聖母第一次入寶島，這是歷史上前所未有的，主要是跟大家過一個祥和喜慶的端午，除了媽祖文化，這次也帶來天津著名的書法家、民間藝術家、非遺的表演家，希望把親情走好，把兄弟交好。

麥寮拱範宮主任委員張克中表示，拱範宮有335年歷史，在台灣也是國定古蹟，天津天后宮第一次來到麥寮拱範宮，促進兩岸民間交流，媽祖在對岸也是很多人信仰媽祖，媽祖是從大陸來的，就像拱範宮的媽祖是湄洲過來的，現在也有八尊媽祖在大陸寺廟供養，最遠到哈爾濱，未來還計畫到美國，希望這次天津天后宮來交流，能帶動兩岸關係朝正面發展，兩岸都是一家人，兩岸媽祖也都有在來往，希望政府不要讓人民覺得兩岸不知道要往哪裡走。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，兩岸同根同源，我們的老祖宗從大陸過來，二十年前訪問天津，就受到蔡會長的熱烈接待，所以這次天津天宮來訪，拱範宮上下及志工同樣熱情歡迎，一佪禮拜的行程，走到台中、雲林、嘉義、高雄、新北及台北市，每個宮廟都很熱情接待，拱範宮媽祖很靈驗，和天津天后宮的姊妹會合，更加神力無邊，希望在媽祖保佑之下，一年四季都平安。

(中時電子報)