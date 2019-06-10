台灣在鋒面前的旺盛西南風環境，會有陣雨、但不會持續太久。(翻攝自 天氣風險 WeatherRisk臉書)

滯留鋒面接近台灣中，容易有短時強降雨！今天下午2點20分氣象局發布大雨特報，西半部及南投地區有局部大雨發生的機率，且大雨伴隨著雷擊、強陣風及溪水暴漲，須注意安全。

天氣風險公司則在臉書發文，指出梅雨鋒面大概今天深夜到明天凌晨，會開始影響北台灣。「今天台灣在鋒面前的旺盛西南風環境，海面上有許多零散的對流，雨勢會一陣一陣的，但不會持續太久。」

(中時電子報)