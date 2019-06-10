16縣市大雨特報 台灣西半部都是雨 14:392019/06/10 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翻攝自 中央氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣在鋒面前的旺盛西南風環境，會有陣雨、但不會持續太久。(翻攝自 天氣風險 WeatherRisk臉書) 滯留鋒面接近台灣中，容易有短時強降雨！今天下午2點20分氣象局發布大雨特報，西半部及南投地區有局部大雨發生的機率，且大雨伴隨著雷擊、強陣風及溪水暴漲，須注意安全。 天氣風險公司則在臉書發文，指出梅雨鋒面大概今天深夜到明天凌晨，會開始影響北台灣。「今天台灣在鋒面前的旺盛西南風環境，海面上有許多零散的對流，雨勢會一陣一陣的，但不會持續太久。」 全台致災豪雨到周五 西半部雨最恐怖 (中時電子報) #大雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者觀點－台灣2030願景與發展方向 04:102019/06/06 財經要聞 梅雨重頭戲來了！周六起全台下雨到崩潰 09:012019/06/06 生活 雨又來了！全台13縣市大雨特報 15:042019/06/06 生活 李克強召開振興東北地區工業會議 11:032019/06/07 財經 紫黑寶石不懼晚腐病 大村葡萄盛產 15:382019/06/08 生活 收假日熱爆！台北、花東地區最高溫36度 入夜後慎防大雨 21:032019/06/08 生活 防致災性降雨 今年最長梅雨滯留鋒周二抵達 13:342019/06/09 生活 鋒面影響一整周 西半部嚴防豪大雨釀災 19:132019/06/09 生活 鋒面影響一整周 嚴防豪大雨釀災 04:102019/06/10 生活新聞 全台致災豪雨到周五 西半部雨最恐怖 08:372019/06/10 生活 生活熱門新聞 擔心膽固醇過高？這裡一捏就知道 - 生活 兩女神閃婚太震驚！唐綺陽揭4星座感情路要小心了 - 生活 馬如龍肺腺癌病逝 醫：7成發現已晚期...注意6症狀 - 生活 全台致災豪雨到周五 西半部雨最恐怖 - 生活 不吸菸也得肺腺癌 醫揭驚人原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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