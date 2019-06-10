女義警們使出擒拿術相當霸氣，巾幗不讓鬚眉。（張妍溱翻攝）

現場有多位「阿公級」的義警，示範逮捕壓制人，身手俐落，比起年輕人，表現絲毫不遜色 。（張妍溱翻攝）

民力協助警力共同維護治安，為打擊犯罪而努力；台中市警五分局日前舉行義警基本聯合訓練，由分局長郭士傑主持，邀相關單位進行宣導及實地演訓，場面逼真；會後頒獎給12名績優義警人員，感謝義警們平日協勤的努力。

集訓課程從早上8點到下午5點，由警局教官程連昇，進行教導擒拿術、警棍術、逮捕術等，義警們不厭其煩反覆演練；1名年齡資深屬「阿公級」，70歲鄭明福，是義警水湳分隊隊員，從事義警工作31年，鄭明福依舊身手俐落，連續完成綜合逮捕術的應用技能，吸引大家完關鼓掌叫好。

現場有女義警更是巾幗不讓鬚眉，2名操作者壓制1名男性被逮捕者，被壓制的男子當場大叫：「來真的，好痛！」，過程毫不馬虎。市警五分局長郭士傑表示，義警平日協助警方巡邏、守望、重大活動交通疏導、重要節日安全維護，也沒有領薪水，維護治安品質無怨無悔，讓市民安居樂業，精神令人敬佩。

(中時 )