每年門票收入達1.1億元的台北市立動物園，議員王閔生10日在市政總質詢時指出，園方編預算去日本旭山動物園考察回來，至今似乎沒有改變或提出改善計畫，他實地到動物園發現不少缺失，除了標示、地圖不友善，市府斥資8500萬改造的河馬館，市長柯文哲不在，水變得汙濁，水面下完全看不到河馬。柯文哲對此回應，設計要再檢討，小問題要處理。

台北市立動物園號稱是世界排名前十大，王閔生指出，他日前帶孩子逛了整個下午，對展示環境感到失望，台灣動物區看不到梅花鹿、山羌，這些動物天性敏感，可是動物園是展示場域，看不到就失去教育意義，動物躲遊客，遊客看得霧煞煞，甚至只有動物園知道水獺在照顧小baby，完全沒告示，害大家看老半天。

王閔生表示，2015年市府花8500萬改造河馬區，讓遊客可從池水中看到河馬動態，柯文哲還有去揭幕，結果市長不在水就變混濁，窗戶也都是汙垢。

他說，除了展示空間設計有待加強，其他還有公告不足、門票地圖過小、告示錯亂及導覽缺少英文等問題。

對此，柯文哲回應，動物園設計要再檢討，小問題要處理，他認為目前有這些問題，還名列前十大不太可能，地圖要做APP比較實在，也應該請志工去跑一遍，把問題列出來，雖然都是小問題但累積起來就品質不好。

此外，王閔生提出園外zoo mall規畫，生態旅館一晚7500元卻設計得四不像，沒有吸引力，房型也沒有小朋友活動空間，未來恐怕降到3、4000元還是沒人來，他要求zoo mall應由府級單位處理。

(中時 )