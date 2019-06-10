2018年4月，法國總統馬克宏訪問美國，他贈與美國總統川普1株橡樹樹苗，紀念兩國百年友誼不變，兩人更親手在白宮草坪上種下這株樹苗，如今卻傳出樹苗已死消息，兩人友誼也早已變調。

曾經稱兄道弟、親吻、拉手、拍頭皮屑樣樣來的美法總統川普與馬克宏，兩人關係似乎真的回不去了，因為2018年在白宮種下、象徵兩人友誼的法國橡樹樹苗已經證實死亡。

馬克宏（EmmanuelMacron）是在2018年4月訪問美國期間，將法國北部貝洛森林（Belleau Wood）的一株橡樹樹苗送給川普。一戰期間，美軍在貝洛森林協助法國攻打德國，卻也造成近2,000美士兵戰亡，馬克宏將這株樹苗送給川普，象徵兩國緊密的友誼，當時兩人親手將樹苗種在白宮草地上，馬克宏還發推文，頌讚「這棵樹將讓人憶起美法之間的緊密聯繫」。

不過據「今日俄羅斯」（RT）、英國《衛報》（The Guardian）引述《世界報》（Le Monde）、《費加洛報》（Le Figaro）等法國媒體報導，這株象徵美法友誼的橡樹樹苗種下後不久便不見蹤影，當時法國駐美大使阿羅（Gerard Araud）解釋樹苗被送去檢疫隔離。按照美農業部規定，任何境外植物被送到美國領土後，都必須接受檢疫隔離，以免境外疾病傳入美國，當時外界預期友誼樹苗必須隔離2年，如今卻傳出樹苗接受檢疫後沒幾天便死在「獄」中。

正好呼應去年美國行過後，外傳馬克宏與川普的感情就變調的消息，兩人先後就伊朗、貿易、氣候、移民等議題意見分歧，隨著樹苗過身，兩人情誼似也走到終點。

據《新聞週刊》（Newsweek）報導，美、歐盟國6日齊聚法國寇維爾蘇梅（Colleville-sur-Mer）的美軍墓園，紀念諾曼第登陸（D-Day）75周年，當時馬克宏直接點名川普，呼籲美國與盟國合作，共同捍衛自由等普世價值，儘管被馬克宏公然嗆聲，川普當天仍稱兩人關係非常好，「前所未有地好。」

(中時電子報)