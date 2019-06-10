李千那與哥哥、姊姊一同投資近500萬的火鍋店「丹閎鍋」今在台中開幕，66歲父親忙著在店裡打理雜事、力挺孩子們；「丹閎鍋」取自奶奶名字的「丹」及哥哥的「閎」，聊起86歲奶奶，哥哥表示奶奶患糖尿病多年，近2年病情惡化，日前住進加護病房，李千那說：「奶奶之前聽到我們要開店很開心，交待我們好好去做。」

李千那與哥哥、姊姊一同投資的「丹閎鍋」今開幕。（樂是達提供）

好奇選擇開火鍋店原因？李千那表示哥哥從事火鍋餐飲十多年，對湯頭很有研究，她笑說：「而且家人胃口都很大，一人一鍋吃起來比較飽。」她忙演藝工作，店裡事務全由哥哥及姊姊一手打理，且為了力挺今年入圍三項金曲獎的李千那，哥哥及姊姊祭出福利，喊話只要妹妹拿下任何一座金曲獎，金曲頒獎典禮當天全店消費打五折，哥哥大方地說：「那天晚上店裡會看電視LIVE，只要一得獎立刻宣布五折，店會開到凌晨2點。」兄妹三人感情深厚。

李千那與哥哥、姊姊一同投資的「丹閎鍋」今開幕。（樂是達提供）

開店籌備四個月，這段期間全家人齊心處理所有事宜，特別開設手機群組討論，李千那說：「主要都以哥哥意見為主，只是我比較碎念，重視衛生、環境整潔，只要看到哪裡沒整理乾淨就會開始碎念。」兄妹笑說反而爸爸堅持的東西比較特別，要求店裡要貼李千那的海報、播放她的歌曲，「店裡面的包廂窗戶設計鄉村風，爸爸堅持把海報貼在正中間，感覺很不搭」。「丹閎鍋」上月24日試營運期間已吸引不少客人前來，有時怕客人等太久，李爸爸還會叫千那去跟客人打招呼、合照安撫情緒，相當風趣。

李千那與哥哥、姊姊一同投資的「丹閎鍋」今開幕。（樂是達提供）

(中時 )