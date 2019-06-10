勞動部勞動力發展署中彰投分署台中就業中心14日將舉辦2019年「幸福傳送 求職必粽」小型聯合徵才活動，有8家企業提供300多個工作機會，職缺豐富多元，由於時值學生打工旺季，現場有近130個部分工時職缺，可提供學子更多安全的打工選擇，為鼓勵求職者，台中就業中心特別發送「求職必粽」零錢包。

台中就業中心指出，14日的聯合徵才活動將有8家知名企業現場徵才，約5成正職薪資有30K以上，包含王品餐飲、築間鍋物、家樂福、輕井澤集團、香繼光集團、全家便利商店、雲雀國際(Skylark、涮乃葉、古拉爵)及寧茂企業(股)公司等，釋出大廳見習襄理、廚藝助理、內外場人員、收銀專員、品質檢驗員、技術員、儲備幹部等300多個職缺，。

各家企業也有部分工時的人力需求，現場有近130個彈性工時職缺，由於暑假即將到來，許多學生尋覓工讀機會，透過就業中心的把關，可以避免求職陷阱，讓暑期打工更安全有保障。彈性工時職缺也適合二度就業婦女，可以兼顧工作並照顧家庭。

為鼓勵求職者踴躍參加徵才活動，台中就業中心特別準備「求職必粽」零錢包現場發送，祝福民眾求職順利，徵才活動地點在中心1樓(台中市西區市府路6號)，歡迎求職者把握機會踴躍參加。

(中時 )