為讓敬老愛心卡更具公平正義及永續推行，台中市政府今年2月中起調整計程車搭乘為每趟補助50元，折抵看診費用部分則改為補助基本部分負擔50元。市長盧秀燕表示，市府在現有財政困難下，面對前市府敬老愛心卡預算僅編3億元、財源不足情形，今年先追加8.5億元讓政策可持續推動，未來如財政有所改善，可放寬相關條件門檻，讓長輩享有更多福利；另市府也研議參與藝文活動可使用敬老愛心卡，鼓勵長者多多出門、擴大社會參與。

市議會10日進行市政總質詢，市議員張滄沂、尤碧鈴關心目前使用台中敬老愛心卡搭計程車，每趟次調整為補助50元，建議市府調整補助至計程車起跳價85元。

社會局長李允傑表示，如果恢復搭計程車全額可刷敬老愛心卡的話，一年約需40多億元，明年市府財政允許的話，可研議調整至起跳價，此外，由於敬老愛心卡原意是鼓勵長者多多出門，擴大社會參與，已與文化局研議長輩參與藝文活動時也可使用。

盧秀燕表示，台中市目前財政困難，依現有舉債額度，搭計程車全額可用敬老愛心卡一年約需40多億元，大約3、4年就用完了，市府並非不願意做，而是現在的財政沒有辦法，其實前市府原先編的預算財源也不足，僅編3億元，新市府上任後今年還追加8.5億元，將來台中市財政如果有改善，可以放寬相關條件門檻，讓大家享有更多福利。

盧秀燕強調，敬老卡與恢復老人健保補助政策不一樣，老人健保事關人權問題，因為到了65歲以上沒有健保的話，如果需要開刀時花費更多，所以市府一定要恢復老人健保補助，讓長輩及其子女安心，如果這次議會定期會順利通過，7月後將正式上路。

(中時 )