贈物網今年也與企業合作「愛箱送」服務，透過物流送到贈物網倉庫，並邀請單親婦女擔任贈物管家。（北市府提供）

台北市社會局攜手「GIVE543贈物網」合作設置實物銀行專區，社福單位可提出物資需求，捐贈者則可選擇讓社福單位優先索取，小至尿布、奶粉，大至電風扇、鋼琴通通可在網站上找到，另提供弱勢民眾擔任贈物管家，協助媒合就業機會，今年2月也推出APP服務，提升便利性。

根據統計，高達98％的人家中有閒置物資，而不少社福單位卻苦無資源，為了媒合物資需求，北市社會局與「GIVE543贈物網」合作，設置實物銀行專區，迄今有85個社福單位加入，累積物資近40萬元，台北市長柯文哲今天也捐出手錶、藍白拖及休閒鞋，期盼更多民眾加入循環經濟行列。

贈物網站長馬玉如表示，即便是壞掉的鬧鐘、電鍋、鋼琴都有人捐贈，也都有民眾索取，所有民眾帶不走或是買不起的物品都可在網站上找到，就連電影「逆光飛翔」的男主角黃裕翔 也在平台上成功募集鋼琴，並分送至偏鄉學校。

另外，贈物網今年也與企業合作「愛箱送」服務，透過物流送到贈物網倉庫，並邀請單親婦女擔任贈物管家，協助物資上架分享，創造民眾、弱勢族群、社福單位三贏，詳情可網站查詢https：／／www.give543.com／

(中時 )