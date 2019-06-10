藍五人簽初選公約？朱立倫：明討論盼有圓滿成果 15:022019/06/10 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫。（資料照，徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨要求黨內總統參選人簽署「參加初選同志公約」，參選人之一的郭台銘奉勸大家不要簽。同樣是參選人的朱立倫接受媒體訪問時表示，相關問題明天要討論，希望能有圓滿的結果。 朱立倫說，參選公約公約就是大家要遵守的規範，相關問題明天要討論 ，也希望有圓滿的成果，畢竟是黨內選舉，希望比好不比爛，希望大家彼此加油鼓勵，包括郭台銘的建議都可以討論，最重要是希望黨內能團結一致。 (中時 ) #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 王金平退出國民黨初選 朱立倫：尊重 13:102019/06/06 政治 擔心王金平脫黨參選？朱：我相信不會 14:062019/06/06 政治 朱立倫赴新竹城隍廟參拜 啖肉圓喝貢丸湯 13:272019/06/07 政治 朱立倫新竹看龍舟：黨內勿互打 13:562019/06/07 政治 韓國瑜今花蓮造勢 朱立倫：盼圓滿成功 11:292019/06/08 政治 民進黨政見會今登場 朱立倫：說清楚為何執政讓民眾不滿 11:302019/06/08 政治 將尊重初選結果 朱立倫：達不到就不要選 11:192019/06/09 政治 郭台銘拋備案機制 朱立倫：都可以討論 11:052019/06/10 政治 初選激烈恐影響整合 朱立倫：不要非誰不投 11:512019/06/10 政治 蔡說國軍昔親藍挨轟 朱立倫說話了 12:172019/06/10 政治 政治熱門新聞 柯P自曝內部民調：我贏韓國瑜很多！ - 政治 雨中背影哥是他？潘恒旭發正面相認照 - 政治 趙少康唱衰韓國瑜 美華僑不理解 - 政治 蔡英文被錄下：國軍過去都和國民黨在一起 網傻眼 - 政治 韓國瑜和馬英九們差異 他一番感言網淚讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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