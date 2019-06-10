國民黨要求黨內總統參選人簽署「參加初選同志公約」，參選人之一的郭台銘奉勸大家不要簽。同樣是參選人的朱立倫接受媒體訪問時表示，相關問題明天要討論，希望能有圓滿的結果。

朱立倫說，參選公約公約就是大家要遵守的規範，相關問題明天要討論 ，也希望有圓滿的成果，畢竟是黨內選舉，希望比好不比爛，希望大家彼此加油鼓勵，包括郭台銘的建議都可以討論，最重要是希望黨內能團結一致。

(中時 )