台中市社會局及台中科技大學共同舉辦「文創搞什麼」，為文創設計進行跨域整合，社會局長李允傑10日在開幕展指出，藉由台中市好禮協會與台中市產業故事館協會等企業資源，結合學生創意設計進行產學合作，展現台中市產業企業社會責任實踐與創新。

李允傑指出，這次產官學合作的展覽內容，由國立台中教育大學和國立台中科技大學兩校以大學社會責任計畫作為展覽主旨，台中市府台中社會創新實驗基地也首度舉辦「台中大專院校設計科系學生-團隊需求媒合會」，協助進駐的社會創新團隊與台中大專院校設計科系學生團隊進行設計專案合作。

台中教育大學文化創意產業設計與營運學系大三團隊，特別與季豐園藝工作室合作開發花禮材料包，以「精心為重要的人而準備，親手製作禮物的感受」設計理念，結合季豐園藝工作室的命名意涵「四季豐收」，設計出依照季節、色調分類的花材圖鑑清單，方便消費者挑選、準備獨特DIY材料包。

另一組由文化創意產業設計與營運學系大二生所組的青紅造白團隊，與京水工作室旗下品牌「123機器人」合作打造VI系統，設計可拆組拼貼的機器人程式設計營隊海報，展現出人機合作的科技新風貌。

李允傑表示，台中社會創新實驗基地的進駐團隊，期待後續可常態提供產學媒合服務，協助在地社會創新團隊成長發展，呈現台中市以公共政策引導社會創新、實踐社會責任，促進社會企業建立的生態圈，打造台中成為社會創新首都。

「社會創新在台中市是進行式！」李允傑強調，與學校教育結合社會創新的議題日益重要，藉由展覽讓大家了解，培養具有社會責任的學生，期待未來進入產業為社會盡一份心力，文化與創意是轉換社會能量最基礎的元素，展覽將社會創新與文創價值做最好呈現與展示。

(中時 )