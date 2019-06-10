今年是俄國鋼琴大師馬里寧（Yevgeny Malinin）冥誕89周年，在台唯一弟子、鋼琴家顏華容表示，馬里寧是能演又能教的頂尖鋼琴家，帶給她許多重要觀念，至今仍受用無窮，像是鋼琴演奏抽象的「歌唱性」，馬里寧有其獨到見解。

顏華容表示，馬里寧認為鋼琴的歌唱性，可從歌劇的演唱方式學習而來，「歌劇演唱是根據劇情而來，那樣的歌唱性有憑有據，而鋼琴演奏者在演奏曲子時，多半需仰賴自己的想像力，如果能把歌劇的歌唱性，運用在鋼琴演奏，音樂勢必會豐富許多。」

馬里寧出生於1930年，師承俄國四大重要鋼琴學派建立者之一諾豪斯（Heinrich Neuhaus），他曾獲隆堤柏音樂大賽第二獎、國際蕭邦鋼琴大賽第七獎，還在莫斯科音樂院就讀期間時，就開啟了演奏生涯，畢業後於音樂院擔任教授、鋼琴系主任。此外，顏華容除了師承馬里寧，諾豪斯的另一位弟子撓莫夫（Lev Nikolaevich Naumov）也是她的老師。

顏華容表示，馬里寧是演奏經驗豐富的鋼琴家，對於舞台上會面臨的狀況、曲目安排的思考，以及學生們應該彈什麼、不該彈什麼，都能給出精闢意見，直指學生盲點，一針見血，「他曾問我們，是想把力氣花在彈得好聽，還是用在擔心怕別人說自己彈不好？這樣簡簡單單的一句話，就能讓人打開不同視野。」

回憶恩師，顏華容表示，在鋼琴傳藝、演奏等層面，馬里寧更像是一位指揮、一名導演，「他能處理整體和細節，像個高明的導演，知道什麼時候讓演員自己發揮，同時也知道要怎麼訓練不同的演員，這是非常不容易的事。」

(中時 )