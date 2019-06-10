國定古蹟台北機廠鐵道博物館園區昨（10）日舉行總辦公室以及澡堂修復工程開工典禮。圖為文化部長鄭麗君（左）出席開工典禮。（文化部提供）

「國定古蹟台北機廠鐵道博物館園區」昨（10）日舉行總辦公室及員工澡堂修復工程開工典禮，其中員工澡堂，曾在近年火紅電影《露西》、流行歌手周杰倫MV場景中出現，成為一大亮點。

鄭麗君表示，總辦公室之後會修復成博物館的典藏、展覽空間；員工澡堂除了特殊的鋼構結構，也反映了一個時代的歷史記憶，以前員工維修火車之後，在回家前都會想快樂地洗個澡，卸下一天疲憊，可說是台鐵人的勞動史。

鄭麗君表示，未來國家鐵道博物館有三個特色，一是「活的博物館」，包括動態展示、修復技術的保存；二是在研究基礎上，創造「面向公眾，且會說故事的博物館」，再現鐵道史、交通史、生活記憶等，第三是以當代視野和社會關懷為出發點，展現公共博物館精神，反思、再現台灣現代性。

台北機廠於1935年10月30日落成，2012年底維修工作改遷到桃園富岡基地後停止運作，2015年4月公告為國定古蹟，2017年2月文化部與交通部簽訂合作備忘錄，共同推動籌備國家鐵道博物館。計畫執行時程已從2017年開始，預計2026年完成。

(中時 )