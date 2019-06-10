基隆市二信國中部的林昕妤，從小就立志要當醫生，就讀國中3年來，上課的時候都勤作筆記，甚至不吝分享筆記分享到班上的群組，人稱「筆記公主」。今（10）日國中教育會考成績公布，林昕妤如願拿到36滿級分、5A＋＋，未來的她，希望能做一位無國界醫生，幫助弱勢。
林昕妤從小學懂事後，就抱定要當醫生，在校期間，積極參與各項活動與競賽，無論是生物科展、數學地理、英文作文、地理環保、國際發明展等，都屢屢獲得佳績，是一位動靜皆宜、勇於挑戰、自我要求高的孩子。
「她是大家的得力助手！」導師張易純表示，每當同學有不會的問題，昕妤一定熱心解惑到同學會為止，甚至不吝分享自己的筆記到班上群組，上課非常專注認真做筆記，筆記字體工整重點整理詳實，五顏六色的螢光筆標示不同的重點，人稱「筆記公主」。
林昕妤表示，她仍然不改要當醫生的意志，目前已規畫好暑假到台大醫院當志工，希望一步一腳印往自己的「醫生夢」前進，未來能當一位「無國界」的醫生。
二信國中部的張崴傑，也在國中會考考取5A A＋＋、寫作測驗5級分，總級分35.8，成績可上建中科學班，但他仍選擇直升二信高中普通科「頂大班」，校方目前已安排他前往上海交通大學進行參訪體驗，希望透過跨國界頂尖大學的課程體驗，讓張崴傑累積個人的學習歷程檔案，拓展國際視野。
(中時 )
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