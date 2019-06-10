「哇！怎麼這麼大？」不少小朋友最近在花蓮市松園別館園區看到多8種巨大昆蟲模型，驚呼聲四起，松園別館館長羅曼玲10日強調，園區是親子遊或學童戶外教學最佳場域。
羅曼玲說，新加入松園別館的巨型蟲蟲，他們的迷你訪客或房客，早就隱身此地，小瓢蟲張開翅膀，從嫩葉起飛降落葉梗上；工作狂的螞蟻成群結隊搬運木棧道兩側的食物；獨角仙在最喜愛的光蠟樹享用樹汁大餐。
至於最特殊的是，本土的松斑天牛與外來種松材線蟲，如同水幫魚、魚幫水般的關係，松斑天牛飛到松樹上覓食後，寄生天牛體內的松材線蟲就從樹皮傷口縫線鑽入松樹體內，讓松樹萎凋。羅曼玲表示，巨型蟲蟲如同讓園區內的風情裝設放大鏡般，大小朋友可以盡情發掘生態奧妙之美。
羅曼玲指出，昆蟲的種類超過100萬種，約佔動物界的75％。昆蟲在地球上無所不在，生活周遭都可輕易發現，即使天寒地凍的極地或燠熱難耐的熱帶沙漠，都有牠們的蹤跡，「其實我們是生活在蟲的世界裡！」
在松園別館前方有成林老松，後方現有巨大矽膠昆蟲，栩栩如生，活潑豐富了園區內涵，獨角仙、螳螂、蝗蟲、糞金龜、天牛、螞蟻、瓢蟲、螢火蟲等8種，總會讓小大朋友樂得合影留念。
以天牛而言，最大的特徵就是頭上那對長長的觸角，一般均比體長為長，有的種類甚至長達體長的五倍！而小瓢蟲雖然被戲稱為臭金龜，但討喜的外形，早被各式卡通引用。園區走一圈，每拐個彎都會是一個偶遇的驚喜。
(中時 )
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